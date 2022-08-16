16 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Украинские военнослужащие после эвакуации с мариупольского металлургического завода &quot;Азовсталь&quot; (2022) | Фото: AP Photo

Киев вывез из оккупированной части ДНР 1,5% населения

Из оккупированной ВСУ части ДНР на "обязательную эвакуацию" Киева согласились чуть более 5,5 тыс. человек, которые уже вывезены. Об этом сообщил глава украинской "Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко.

"Обязательная эвакуация" началась 2 августа. Но на данный момент в регионе остаются еще около 350 тыс. жителей. То есть вывезено 1,5% населения. Ранее в Киеве заверяли, что не будут вывозить людей насильно. Кириленко рассчитывает вывезти еще более 100 тыс. человек.

До начала военной операции на этой территории проживали почти 1,5 млн человек.

Вице-премьер Украины по вопросам "реинтеграции" Ирина Верещук на днях заявила, что Киев будет вывозить население на Запад Украины не только с Донбасса, но и из соседних регионов.

Теги: Украина, ДНР, Донбасс, эвакуация



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