Двое гражданских пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Джанкоем

Два человека из числа гражданских пострадали при взрывах боеприпасов на территории военного склада под Джанкоем (Крым). Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По данным Минобороны, утром во вторник начался пожар на территории временного склада боеприпасов в селе Майское в 15 км от Джанкоя.

"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", - сообщил Аксенов.

Это уже второй случай детонации боеприпасов в воинских частях Крыма за последнюю неделю. В результате взрывов в Новофедоровке (Сакский район) погиб один человек, еще полтора десятка пострадали. Проводилась эвакуация, сейчас власти подсчитывают ущерб, нанесенный близлежащим домам и предприятиям.