16 Августа 2022
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Экономика Новосибирская область
Технопром (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Молодежь Новосибирской области запустила челлендж #ЯидуНаТехнопром

Молодежь Новосибирской области присоединилась к акции #ЯидуНаТехнопром, приуроченной к предстоящему 23-26 августа IX Международному форуму технологического развития «Технопром-2022». Молодые люди рассказывают в социальных сетях, чем их привлекает форум, чего они от него ждут.

Для участия в челлендже необходимо в своём аккаунте в социальной сети ВКонтакте выпустить пост, в котором будет кратко и ёмко обозначена цель посещения форума и ожидаемый эффект этого визита. Свои посты необходимо сопроводить хэштегом #ЯидуНаТехнопром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Форум организован при участии правительства региона. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность проведения форума «Технопром» и подчеркнул, что форум имеет четко выраженную специализацию и повестку – это наука и технологии, пронизывающие все сферы жизни – от сельского хозяйства до искусства. Глава региона выразил уверенность, что каждый найдет для себя что-то интересное на «Технопроме-2022».

Технопром в Новосибирске(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Молодые люди рассчитывает узнать о роли и возможностях ведущих институтов развития в решении задач по импортозамещению и импортоопережению; получить информацию о мерах поддержки научно-технологических проектов; услышать обсуждение актуальных вопросов развития отраслей науки и технологий с ведущими экспертами, представителями власти и специалистами; посмотреть презентации проектов международного и федерального уровней.

IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и выставка технологического развития «Технопром» − крупнейшее технологическое мероприятие в России, основной целью которого является продвижение отечественных разработок и инноваций. Запланировано проведение более 160 мероприятий, с участием 1000 спикеров, на форуме будут присутствовать представители более 25 стран и 60 регионов России.

Теги: андрей травников, технопром, #ЯидуНаТехнопром, международный форум технологического развития



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