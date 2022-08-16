В "обезвоженном" Нефтеюганске приостановлена работа детских садов

В Нефтеюганске, "обезвоженном" из-за аварии на коллекторе, приостановлена работа детских садов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации администрации, произошла авария на коллекторе, который ведет на канализационно-очистную станцию. Аварийно-восстановительные работы велись с 23.00 15 августа и продолжаются сейчас. Глава города Эльвира Бугай в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" во вторник сообщила, что аварийно-восстановительные работы на коллекторе продолжаются. Воды не будет еще несколько часов.

До момента возобновления полноценной подачи воды, в городе функционируют стационарные точки обеспечения населения питьевой водой. Автоцистерны расположены по следующим адресам: 15 микрорайон, дом №11, ЦГБ 7 микрорайон; микрорайон 8, дом 22, а также Су-62 дом 7.