16 Августа 2022
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жкх водоканал вода (2007) | Фото: Накануне.ru

В "обезвоженном" Нефтеюганске приостановлена работа детских садов

В Нефтеюганске, "обезвоженном" из-за аварии на коллекторе, приостановлена работа детских садов, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно информации администрации, произошла авария на коллекторе, который ведет на канализационно-очистную станцию. Аварийно-восстановительные работы велись с 23.00 15 августа и продолжаются сейчас. Глава города Эльвира Бугай в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" во вторник сообщила, что аварийно-восстановительные работы на коллекторе продолжаются. Воды не будет еще несколько часов.

До момента возобновления полноценной подачи воды, в городе функционируют стационарные точки обеспечения населения питьевой водой. Автоцистерны расположены по следующим адресам: 15 микрорайон, дом №11, ЦГБ 7 микрорайон; микрорайон 8, дом 22, а также Су-62 дом 7.

Теги: детские сады, коллектор, авария



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