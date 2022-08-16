16 Августа 2022
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Политика В России Крым Украина
крым россия карта (2015) | Фото:

Зеленский снова собрался "деоккупировать" Крым

Владимир Зеленский заявил, что создал очередной "консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма". Об этом он сказал в своем новом видеоролике.

Зеленский сообщил, что состоялась встреча по поводу подготовки к "Крымской платформе". И он ожидает расширения географии.

Одной из основных задач консультативного совета в указе Зеленского заявлена "подготовка предложений по приоритетам деятельности по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины". Ранее была разработана такая же стратегия, в которой все направления указаны. Киев начинает повторяться.

Напомним, в прошлом году в Киеве прошел первый саммит "Крымская платформа", который был приурочен к Дню незалежности. На него приехали представители 46 стран, но, не считая западных, были только представители Турции. То есть весь мир проигнорировал мероприятие, которое глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, на котором Запад пестует неонацистские, расистские настроения Киева. Даже ни один видный западный политик не приехал.

Теги: Украина, Крым



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