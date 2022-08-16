Минобороны РФ: под Джанкоем горит склад боеприпасов, серьезно пострадавших нет

Минобороны России прокомментировало ситуацию со взрывами в селе Майском в 15 километрах от Джанкоя (Крым). Там сегодня с утра начался пожар со взрывами в районе военной части, также был зафиксирован пожар на трансформаторной подстанции.

"Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются", - сообщили в ведомстве.

В Минэнерго России сообщили, что нарушения электроснабжения потребителей из-за пожара на подстанции нет, возгорание локализовано.

РБК сообщает, что в Майском проходит эвакуация населения из-за детонации боеприпасов. Из населенного пункта уже вывезли около 2 тыс. человек. Источник ТАСС сообщает, что боеприпасы хранились на территории бывшей фермы, дислокация временная. Часть жителей села уехали на своих машинах, остальных желающих эвакуироваться власти готовы вывезти на автобусах.