16 Августа 2022
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Происшествия Крым
Пожар на складе боеприпасов Минобороны в Рязанской области (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Минобороны РФ: под Джанкоем горит склад боеприпасов, серьезно пострадавших нет

Минобороны России прокомментировало ситуацию со взрывами в селе Майском в 15 километрах от Джанкоя (Крым). Там сегодня с утра начался пожар со взрывами в районе военной части, также был зафиксирован пожар на трансформаторной подстанции.

"Произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов в воинской части. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. Серьёзно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара, его причины выясняются", - сообщили в ведомстве.

В Минэнерго России сообщили, что нарушения электроснабжения потребителей из-за пожара на подстанции нет, возгорание локализовано.

РБК сообщает, что в Майском проходит эвакуация населения из-за детонации боеприпасов. Из населенного пункта уже вывезли около 2 тыс. человек. Источник ТАСС сообщает, что боеприпасы хранились на территории бывшей фермы, дислокация временная. Часть жителей села уехали на своих машинах, остальных желающих эвакуироваться власти готовы вывезти на автобусах.

Теги: джанкой, склад боеприпасов, минобороны, детонация, пожар



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2022 09:29 Мск Двое гражданских пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Джанкоем

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Ранее 16.08.2022 08:18 Мск В Крыму горит трансформаторная подстанция под Джанкоем


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