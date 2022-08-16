16 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
ДТП с квадроциклом в селе Николо-Павловское (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле еще одно ДТП с подростком-угонщиком: парень разбился на квадроцикле

В Нижнем Тагиле произошло второе за эту неделю ДТП с участием подростков. На этот раз они угнали квадроцикл.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось днем 15 августа в селе Николо-Павловское: 15-летний водитель квадроцикла не справился с управлением и врезался в забор. В результате парень получил травмы головы и был доставлен в больницу.

Как выяснили инспекторы, юный водитель является жителем cела и не имеет прав на управление квадроциклом. Вместе с ним ехал 15-летний пассажир, который чудом не получил травм. При этом оба подростка катались без мотошлемов и защитной экипировки.

Сами ребята пояснили полицейским, что во время прогулки якобы встретили компанию несовершеннолетних детей, которые толкали квадроцикл и попросили помочь им его завести. Включив зажигание, парни решили покататься.

ДТП с квадроциклом в селе Николо-Павловское(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Автоинспекторы установили владельца квадроцикла, который рассказал, что в то утро оставил его в своем дворе с ключами в замке зажигания. Днем уралец обнаружил пропажу транспортного средства, пошел его искать и от своего брата узнал, что квадроцикл стал участником ДТП. Собственник обратился в полицию с заявлением об угоне.

ДТП с квадроциклом в селе Николо-Павловское(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сейчас квадроцикл помещен на специализированную стоянку. Сотрудники ПДН решают вопрос о привлечении родителей подростков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. По факту происшествия органы внутренних дел ведут проверку.

Напомним, что за несколько часов до этого инцидента в Нижнем Тагиле произошло еще одно ДТП с участием подростков. Один из них угнал иномарку у своих родителей и столкнулся с автомобилем "скорой помощи". В результате страшной аварии погибли пять человек, в том числе врач.

Теги: Нижний Тагил, ДТП, подросток, квадроцикл, ГИБДД



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