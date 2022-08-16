16 Августа 2022
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Михаил Мурашко на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Глава Минздава призвал россиян носить маски в общественных местах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах.

"Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались", - заявил Мурашко.

При этом ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация не требует возвращения обязательного масочного режима. Впрочем, в отдельных регионах, например, в Бурятии маски в обязательном режиме уже возвращают в общественные места. Еще в нескольких регионах, например, в Татарстане масочный режим вводится на крупных предприятиях или в медицинских заведениях.

Теги: михаил мурашко, масочный режим, ревакцинация



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