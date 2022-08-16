В Пермском крае сформирован танковый батальон "Молот" для участия в спецоперации России на Украине

В Пермском крае сформировано добровольческое подразделение для участия в спецоперации России на Украине – танковый батальон "Молот". Информация об этом опубликована на странице сообщества "Ветераны-танкисты Пермского края" в социальной сети ВКонтакте, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пермский танковый добровольческий батальон "Молот" сформирован и проходит необходимую подготовку! После проведения слаживания они отправятся для участия в специальной военной операции по защите жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

Также в Пермском крае продолжается формирование второго Пермского добровольческого батальона "Парма". Для того, чтобы поступить в ряды батальона "Парма", необходимо обратиться в военный комиссариат по месту проживания или в пункт отбора на военную службу по контракту.