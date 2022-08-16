The Guardian: Запад может нанести Украине удар в спину

Спустя полгода после начала специальной военной операции России на территории Украины разрыв между риторикой Запада и реальностью становится потенциально фатальным для Украины. Поддержка уступает место беспокойству, граничащему с паникой, по поводу цен на энергоносители и продовольствие. Поэтому сейчас ключевой для Украины вопрос: ударит ли Запад в спину Украине этой зимой? Об этом пишет британская The Guardian.

НАТО опасается вступать в конфликт, а основной упор делается на санкции. Но, несмотря на беспрецедентные санкции, Россия не изменила своего курса.

В апреле вероятный будущий премьер Британии Лиз Трасс поклялась: "Мы будем продолжать идти дальше и быстрее, чтобы полностью вытеснить Россию с Украины".

"Кто это "мы"? Ты? Или чья армия?" - вопрошает автор.

Он считает, что западные страны не нашли в себе сил более активно встать на сторону Украины в феврале-марте. Экс-премьер Борис Джонсон "был доволен тем, что прятался за отказом Вашингтона воевать. Так же поступили Эммануэль Макрон из Франции и Олаф Шольц из Германии".

По мере понимания того, что у Киева нет путей к военной победе, будет усиливаться давление с требованием прекращения огня или временного мирного соглашения, чтобы облегчить экономические проблемы Европы.

"Правые популистские партии в Италии и других странах готовы воспользоваться этим преимуществом. Оставшаяся без лидера Британия сосредоточена на внутреннем фронте. В Германии, согласно опросам, до 50% выступают за территориальные уступки России. Резкое разделение между теми, кто ищет "справедливости" для Украины, и теми, кто ищет "мира", отражается по всей Европе – и склоняется против Киева", - говорится в статье.

С июня в западных СМИ стали регулярно появляться материалы о том, что конфликт не может продолжаться вечно, что у Украины нет сил для победы и что ей придется пожертвовать территориями ради мира.