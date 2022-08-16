Напротив мэрии Екатеринбурга появилось огромное четырехметровое гнездо

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" поддержал фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге, взяв на себя оформление одной из его площадок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, прямо напротив городской администрации появился арт-объект "Техногенное гнездо" художницы Веры Ишутиновой. Он представляет собой четырехметровое гнездо, сплетенное из веток, старых стяжек, шлангов и проводов. Арт-объект установлен в рамках собственного проекта "ЧО".

Несмотря на странные исходные материалы, скульптура уже пользуется успехом: ее рассматривают, с ней фотографируются, изучают и обсуждают. Как отмечают в компании, одновременно в гнезде могут с комфортом разместиться до 10 человек.

"Атомстройкомплекс" инициировал фестиваль "ЧО" в 2020 году. Он стал подарком Екатеринбургу от строительной компании в честь 25-летия со дня ее основания.

Напомним, сады "Атмофест" в центре Екатеринбурга появились на прошлой неделе и простоят до 21 августа.