16 Августа 2022
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Арт-объект &quot;Техногенное гнездо&quot; художницы Веры Ишутиновой на площади 1905 года в Екатеринбурге (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Напротив мэрии Екатеринбурга появилось огромное четырехметровое гнездо

Крупнейший строительный холдинг Урала "Атомстройкомплекс" поддержал фестиваль ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге, взяв на себя оформление одной из его площадок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, прямо напротив городской администрации появился арт-объект "Техногенное гнездо" художницы Веры Ишутиновой. Он представляет собой четырехметровое гнездо, сплетенное из веток, старых стяжек, шлангов и проводов. Арт-объект установлен в рамках собственного проекта "ЧО".

Несмотря на странные исходные материалы, скульптура уже пользуется успехом: ее рассматривают, с ней фотографируются, изучают и обсуждают. Как отмечают в компании, одновременно в гнезде могут с комфортом разместиться до 10 человек.

Арт-объект "Техногенное гнездо" художницы Веры Ишутиновой на площади 1905 года в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" инициировал фестиваль "ЧО" в 2020 году. Он стал подарком Екатеринбургу от строительной компании в честь 25-летия со дня ее основания.

Напомним, сады "Атмофест" в центре Екатеринбурга появились на прошлой неделе и простоят до 21 августа.

Арт-объект "Техногенное гнездо" художницы Веры Ишутиновой на площади 1905 года в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Теги: гнездо, арт-объект, мэрия, Атмофест, Екатеринбург



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