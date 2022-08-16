16 Августа 2022
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Происшествия Москва
дтп перекресток куйбышева-люксембург (2010) | Фото:nakanune.ru

На Садовом кольце в Москве Mercedes снес такси и светофор

В Москве ночью водитель Mercedes устроил ДТП с тремя пострадавшими. ЧП произошло на улице Зацепский Вал.

"По предварительным данным водитель автомобиля Mercedes следовал по улице Зацепский Вал в направлении улицы Нижняя Краснохолмская и в районе дома 5 совершил столкновение с ожидающей разрешающего сигнала светофора автомашиной Skoda (такси)", - сообщили в УГИБДД по Москве.

После столкновения со Skoda Mercedes откинуло на тротуар у перекрестка, где он врезался в фонарный столб и светофор.

В результате пострадали три женщины – пассажирки Mercedes, с травмами различной тяжести они были госпитализированы.

Теги: mercedes, светофор, перекресток, пассажиры



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