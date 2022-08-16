16 Августа 2022
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Политика За рубежом
Нэнси Пелоси (2022) | Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Американские сенаторы потянулись на Тайвань вслед за Пелоси. Пекин против

Госдеп США анонсировал новые поездки американских конгрессменов на Тайвань. В Вашингтоне считают, что Китай "слишком остро" отреагировал на поездку в Тайбэй председателя палаты представителей Нэнси Пелоси.

Более того: сенаторы уже начали визиты вслед за Пелоси – на фоне учений, которые Народно-освободительная армия Китая проводит вокруг острова. Так, министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что делегация из пяти человек во главе с сенатором от штата Массачусетс Эдом Марки встретится с президентом Цай Инвэнь и примет участие в приеме, организованном МИДом.

Власти Тайваня намерены обсуждать с американцами двусторонние отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие темы.

Теги: госдеп, сенаторы, тайвань, нэнси пелоси



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