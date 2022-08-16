16 Августа 2022
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Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Новороссийске задержали тагильчанку, похитившую пистолет у местного жителя

В Новороссийске по "горячим следам" задержали подозреваемых в грабеже. Одной из них оказалась гостья из Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть обратился 19-летний местный житель. Парень рассказал, что в жилом микрорайоне Новороссийска две неизвестные девушки открыто похитили у него пневматический пистолет. Сыщики немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Вскоре по подозрению задержали 28-летнюю жительницу Иркутска и 26-летнюю приезжую из Нижнего Тагила. Их нашли по месту временного проживания. В квартире одной из задержанных полицейские изъяли похищенный пистолет и вернули его законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Девушкам грозит до семи лет колонии. На время расследования фигуранток отпустили на подписку о невыезде.

Теги: пистолет, полиция, Новороссийск



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