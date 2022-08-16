16 Августа 2022
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Происшествия Крым
энергетика электричество трансформаторная подстанция (2008) | Фото: Накануне.ru

В Крыму горит трансформаторная подстанция под Джанкоем

В селе Майском Джанкойского района Крыма (15 км от Джанкоя, север полуострова) горит трансформаторная подстанция. Подробностей о происшествии пока нет.

"Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных", - сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Telegram-канала Mash, под Джанкоем также горит склад боеприпасов, там начался пожар, детонируют снаряды. Силы МЧС оцепили территорию в радиусе двух километров, возможно будет проводиться эвакуация жителей близлежащих домов.

Напомним, после взрывов на военном аэродроме в Новофедоровке в ряде районов Крыма (в том числе в Джанкойском) до 24 августа был введен повышенный уровень террористической опасности. Также такой режим был введен на объектах энергетической инфраструктуры. "Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Безопасность Республики Крым, её жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - заявил тогда Аксенов.

Теги: крым, джанкой, подстанция, сергей аксенов



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