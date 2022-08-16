Жителя Челябинска осудили за участие в инсценировке ДТП

Житель Челябинска приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за пособничество в мошенничестве в сфере страхования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый в феврале 2020 г., действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, управляя автомобилем ВАЗ-2109 принял участие в инсценировке ДТП, совершив умышленное столкновение с автомобилем Nissan под управлением соучастника.

Они подали документы в страховую компанию и получили свыше 300 тыс. рублей. Обвиняемый за эти действия получил 5 тыс. рублей. Вину мужчина признал.