Скоростную дорогу от Урала до Балтийского моря откроют к 2024 году

Балтийское море и Уральские горы будут соединены скоростным автомобильным маршрутом уже к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

По его словам, протяженность дороги составит 2 тыс. км. В перспективе трасса сможет соединить Россию автомобильным транспортом с Китаем и Монголией.

Напомним, что ранее о соединении стран дорогой говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, однако в тот раз речь шла о трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург, которую собирались продлить до Новосибирска и выйти на границу с Монголией, а позже и на Северный Китай.