16 Августа 2022
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автодорога, трасса, бкад, дорожная магистраль (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Скоростную дорогу от Урала до Балтийского моря откроют к 2024 году

Балтийское море и Уральские горы будут соединены скоростным автомобильным маршрутом уже к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

По его словам, протяженность дороги составит 2 тыс. км. В перспективе трасса сможет соединить Россию автомобильным транспортом с Китаем и Монголией.

Напомним, что ранее о соединении стран дорогой говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, однако в тот раз речь шла о трассе М-12 Москва - Казань - Екатеринбург, которую собирались продлить до Новосибирска и выйти на границу с Монголией, а позже и на Северный Китай.

Теги: Балтийское море, Урал, Китай, Монголия, трасса, скоростная дорога



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