16 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Александр Новиков (2022) | Фото: скриншот с youtube-канала Александра Новикова

Бард Новиков выпустил песню "Хрюканина" после конфликта с Соловьевым

Уральский бард Александр Новиков, известный, в том числе, и словесным конфликтом с журналистом Владимиром Соловьевым, выпустил песню, посвященную последнему - "Хрюканина". В клипе музыкант сидит с двумя гитаристами на фоне исписанного сленгом забора.

"А на воле все давно на нефильтрованной хрюканине пьют, поют и говорят. А ты гуляй, а ты пируй, но хрюканину тут фильтруй", - поет бард.

Александр Новиков(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала Александра Новикова

Напомним, ранее журналист сделал несколько нелестных высказываний по отношению к Екатеринбургу как "центру мерзотной либероты". После этого Соловьев вступил в полемику со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, который посоветовал Владимиру "следить за языком".

В своем видеообращении Новиков заявил, что ему "дико и обидно слышать совершенно необоснованные и оскорбительные, пасквильного тона, обвинения в адрес целого региона, промышленность и люди которого сегодня имеют огромное значение для нашей страны". Тогда бард и сказал свое знаменитое обращение к Соловьеву: "Ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. А еще лучше закуси свое поганое жало".

Фраза стала настолько популярной, что позднее на сайте Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака "Хрюканина".

Теги: Хрюканина, бард, Новиков, Соловьев, песня



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