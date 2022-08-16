16 Августа 2022
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Происшествия Свердловская область
День выборов в Ноябрьске (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужден бывший охранник ночного клуба, угрожавший посетителю ножом

В Екатеринбурге суд вынес приговор 42-летнему Андрею Морозову. Мужчину признали виновным в разбое и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 19 ноября 2006 года в одном из ночных клубов уральской столицы, где Морозов работал охранником. Как показало расследование, он позвал посетителя заведения в служебное помещение под предлогом проверки на наличие запрещенных веществ, где стал избивать клиента.

Несмотря на то, что последний все отрицал, Морозов и другой посетитель клуба (осужденный за этот инцидент в 2006 году) стали вдвоем избивать свою жертву, а затем охранник стал душить потерпевшего. После этого Морозов выхватил складной нож и потребовал у клиента отдать ему свой сотовый телефон. Опасаясь за жизнь и здоровье, тот передал мучителю телефон Nokia N72, который на тот момент стоил около 17 тысяч рублей.

Сразу после возбуждения уголовного дела Андрей Морозов скрылся от следствия и в ноябре 2006 года был объявлен в розыск. Его удалось задержать лишь в октябре 2021 года в другом регионе.

Как отметили в прокуратуре, мужчина частично признал свою вину и даже возместил потерпевшему материальный ущерб. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему 4,5 года лишения свободы. Отбывать срок теперь уже бывший охранник будет в колонии общего режима.

Теги: охранник, суд, клуб, Екатеринбург



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