16 Августа 2022
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Общество В России
Бедность, пенсионер, подаяние, нищета, кризис (2020) | Фото из открытых источников

Опрос: более половины работающих россиян рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии

57% работающих граждан России рассчитывают на дополнительные источники дохода на пенсии.

Как следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, на вопрос россиянам, рассчитывают ли они кроме государственной пенсии на какие-либо дополнительные источники дохода после наступления заслуженного отдыха, 57% участников исследования ответили положительно, 37% — отрицательно, 6% затруднились с ответом.

На дополнительный источник дохода полагается больше мужчин, чем женщин – 62% против 52%. Также таковых больше среди тех, кто оценивает свое материальное положение как очень хорошее (73%), чем среди тех, кто оценивает его как среднее (54%) и очень плохое (47%).

50% опрошенных планирует продолжить работать, 28% планируют использовать свои сбережения, 24% смогут «свести концы с концами за счет продуктов, выращенных своими силами на даче, в подсобном хозяйстве». 21% заявили, что добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в аренду недвижимости, 14% рассчитывают на помощь со стороны детей, 11% полагаются на заработок мужа или жены, 11% рассчитывают на дополнительную пенсию из системы частного пенсионного накопления, в которую сейчас делают отчисления, 5% рассчитывают получить наследство, 4% рассчитывают переехать в квартиру поменьше и тратить полученную разницу.

Теги: пенсия, пенсионеры, соцопрос



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