16 Августа 2022
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Экономика В России
Пачка денег (2022) | Фото: Накануне.RU

АКРА ожидает укрепления доллара до 70 рублей к концу осени

Курс доллара в начале осени будет находиться в коридоре 60-65 руб., а к концу сезона окрепнет до 70 руб.

Как сообщил глава АКРА Михаил Сухов, пока факторов для резкого ослабления российской национальной валюты нет. По его словам, даже в случае новых ограничений против российской нефти курс рубля сильно не изменится.

В случае дополнительных санкций цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не упадет, сообщает РИА "Новости".

Ранее Центральный Банк России озвучил факторы, которые могут привести к ослаблению рубля и более значительному, чем в базовом сценарии снижению потенциала российской экономики.

Теги: рубль, валюта, доллар, АКРА



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