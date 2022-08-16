АКРА ожидает укрепления доллара до 70 рублей к концу осени

Курс доллара в начале осени будет находиться в коридоре 60-65 руб., а к концу сезона окрепнет до 70 руб.

Как сообщил глава АКРА Михаил Сухов, пока факторов для резкого ослабления российской национальной валюты нет. По его словам, даже в случае новых ограничений против российской нефти курс рубля сильно не изменится.

В случае дополнительных санкций цены на нее вырастут, в результате чего приток валюты в страну не упадет, сообщает РИА "Новости".

Ранее Центральный Банк России озвучил факторы, которые могут привести к ослаблению рубля и более значительному, чем в базовом сценарии снижению потенциала российской экономики.