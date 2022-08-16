Авиаторы просят продлить срок службы моторов для Ми-8

Бизнес призвал российские власти увеличить разрешенный срок использования двигателей одной из самых массовых линеек вертолетов — Ми-8.

Большинство этих моторов уже практически выработали предписанный производителем ресурс, после чего эксплуатировать агрегаты будет нельзя, следует из протокола конференции Росавиации. Utair попросила ведомство подключить к решению вопроса Минпромторг, чтобы тот обратился к разработчику двигателя - "ОДК-Климов" с просьбой продлить срок использования с назначенных 7,5 тыс. часов до 9 тыс. часов.

В пресс-службе корпорации "ОДК" заявили, что уже занимаются этим вопросом. Назначенный ресурс двигателя сегодня составляет 7,5 тыс. часов.

По данным "Вертолетов России", Ми-8 с учетом всех моделей — самый популярный в мире двухдвигательный вертолет, их выпущено более 12 тыс. штук, сообщают "Известия".