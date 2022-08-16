СМИ: россиянам могут списать долги за ЖКУ

В России предложили списать долги за жилищно-коммунальные услуги семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность.

Соответствующее обращение в Министерство строительства направила Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). По словам авторов инициативы, это должно помочь в борьбе с ростом долгов. Также АКОН выступила за субсидии на оплату коммунальных услуг для всех малоимущих россиян вне зависимости от наличия у них задолженности — в настоящее время при просроченных платежах получить помощь не представляется возможным.

Как считают эксперты, предложения необходимо реализовать таким образом, чтобы льготами не могли воспользоваться те, кому на самом деле не нужна поддержка, сообщают "Известия".

Напомним, сервис по предоставлению электронных квитанций и оплате жилищно-коммунальных услуг планируется запустить на портале Госуслуг в 2023 г.