Минпромторг прорабатывает локализацию в России оборудование для маркировки товаров

Министерство промышленности и торговли России совместно с Центром развития перспективных технологий (оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") прорабатывают локализацию в стране производства оборудования для маркировки и его компонентов.

Как следует из документа, для технологической независимости промышленности от импорта оборудования и расходных материалов для маркировки Минпромторг с Агентством по технологическому развитию и Фондом развития промышленности (ФРП) при участии "Оператора-ЦРПТ" должны к 1 сентября текущего года подготовить перечень оборудования и компонентов, производство которых может быть локализовано в РФ, сообщают "Ведомости".

Напомним, Министерство промышленности торговли России подготовило законопроект о маркировке пива. Она станет обязательной для напитка в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке – с 1 октября следующего года и для пива в алюминиевой таре – с 15 января 2024 года.