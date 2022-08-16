16 Августа 2022
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Экономика В России
Самолет Superjet 100 (2022) | Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

ОАК хочет заменить двигатели Sukhoi SuperJet на отечественные

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует заменить на лайнерах уже эксплуатируемых Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) российско-французские двигатели SaM-146 на российские ПД-8.

Как заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, сегодня проект ремоторизации "находится на стадии проработки и обсуждения" совместно с авиакомпаниями и лизингодателями. Отмечается, что задача на ближайшие годы весь парк из 150 "Суперджетов" как можно дольше продержать в исправном состоянии, сообщает "Интерфакс".

Эксперты говорят, на замену двигателей понадобится около семи лет.

Напомним, попавшие под ограничения российские авиаперевозчики, включая "Аэрофлот", начали разбирать свои самолеты, чтобы обеспечить наличие запасных частей. Такие действия со стороны авиаперевозчиков соответствуют рекомендациям правительства РФ.

Теги: SuperJet, авиация, самолеты



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