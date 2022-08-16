16 Августа 2022
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Многодетная семья (2022) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Путин возродил звание "Мать-героиня"

Российский президент Владимир Путин возродил звание "Мать-героиня", которое существовало с 1944 года в советские времена.

Этот статус сможет получить россиянка, которая родила от 10 детей. При этом десятому ребенку должен исполнится год. "Мать-герония" может получить от государства 1 млн руб. Порядок выплаты определит правительство РФ.

Также главой государства утверждено описание знака особого отличия "Мать-героиня" и положение о нем, сообщают "Ведомости".

Напомним, 1 июня президент Владимир Путин по видеосвязи побеседовал с семьями, награждёнными орденом "Родительская слава". Он рассказал о принятом им решении вернуть звание "Мать-героиня".

Теги: Мать-героиня, дети



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Ранее 01.06.2022 15:24 Мск В России возродили звание "Мать-героиня"


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