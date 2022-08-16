Минцифры выступило за снятие запрета на установку сотовых вышек в вузах

Минцифры направило в кабмин России письмо с предложением пересмотреть санитарные нормы (СанПиНы) в вопросе ограничений на размещение базовых станций сотовой связи.

Речь идет о том, чтобы "исключить вузы из СанПиНов Роспотребнадзора", которые прямо запрещают размещение сотового оборудования на территории всех образовательных учреждений.

Проблема с запретом устанавливать и держать вышки на территории учебных заведений возникла в конце 2021 года, когда Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и требовать от операторов связи демонтировать башни с территорий учебных заведений на основании нормы СанПиНов, действующей с 2010 года. В июне данный вопрос обсуждался на уровне правительства и Минцифры, сообщают "Ведомости".

Как ожидается, требование убрать сотовое оборудование останется только для школ и детсадов. Там демонтаж пройдет до конца 2025 года.

Напомним, о проблемах известно в Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае, Санкт-Петербурге. По данным МТС, реализация требования может ухудшить качество связи на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проводят Дальневосточный экономический форум.