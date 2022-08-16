16 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Общество СЗФО Санкт-Петербург
Надпись &quot;вход в университет без масок запрещен&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Рекомендация Беглова: петербуржцы должны носить маски в общественных местах

Жителям Санкт-Петербурга необходимо носить маски в общественных местах.

Как сообщил губернатор Александр Беглов в эфире "Радио России", большинство тех, кто приходит на прививочные пункты, – ревакцинируется. Беглов назвал COVID-19 опасным и коварным заболеванием. Он отметил, что лучше сделать прививку и обезопасить себя и родных.

За последние сутки в городе выявили 3 тыс. 782 случая заражения коронавирусом. 11 человек скончались, 1 тыс. 722 пациента выздоровели, 112 было госпитализировано.

Напомним, в Бурятии возвращают обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. Решение принято региональным оперштабом.

Теги: коронавирус, Беглов, Петербург



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Ранее 15.08.2022 14:25 Мск В Бурятии возвращают обязательное ношение масок в общественных местах


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