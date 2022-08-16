СМИ: JP Morgan и Bank of America готовы работать с облигациями России

Банки JPMorgan Chase и Bank of America выразили готовность проводить операции с российскими облигациями от имени своих клиентов.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, американские финансовые учреждения могут выступать посредниками в трансакциях после пояснений Управления по контролю за иностранными активами США. Отмечается, что в настоящее время у участников рынка появилось больше уверенности в том, что банки могут работать с российскими активами, не нарушая правил.

Ранее предложения инвесторам по работе с российскими ценными бумагами озвучили Barclays и Jefferies Financial Group. Reuters отмечает, что интерес к подобным операциям проявил Citigroup.

Напомним, Россия в феврале снизила объём вложений в государственные ценные бумаги США до $3,753 млрд. Об этом говорится в отчётности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций составила $2 млн, краткосрочных – $3,751 млрд.