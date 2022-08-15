Самолёт-разведчик ВВС Великобритании нарушил границу России

Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской госграницы, сообщает Минобороны РФ.

Для пресечения нарушения границы из дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал нарушителя как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Борт нарушил границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа МиГ-31бм самолёт-разведчик вытеснен за пределы территории России.