16 Августа 2022
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БПЛА Альтиус-У беспилотник (2019) | Фото:youtube.com|Министерство обороны России

Самолёт-разведчик ВВС Великобритании нарушил границу России

Дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестная воздушная цель, которая направлялась в сторону российской госграницы, сообщает Минобороны РФ.

Для пресечения нарушения границы из дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал нарушителя как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании.

Борт нарушил границу РФ в районе мыса Святой Нос. Действиями экипажа МиГ-31бм самолёт-разведчик вытеснен за пределы территории России.

Теги: Самолёт, ВВС, Великобритания



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