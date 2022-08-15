Шойгу и Гутерреш обсудили работу Запорожской АЭС

Министр обороны Сергей Шойгу по телефону пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает российское военное ведомство.

Темой разговора стали, в частности, условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

Кроме того, Шойгу и Гутерреш обсудили инициативы ООН об упрощении экспорта российских продуктов питания и удобрений.