16 Августа 2022
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Запорожскую АЭС придется законсервировать

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Армия и ВПК Украина
Запорожская АЭС (2022) | Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Шойгу и Гутерреш обсудили работу Запорожской АЭС

Министр обороны Сергей Шойгу по телефону пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает российское военное ведомство.

Темой разговора стали, в частности, условия безопасного функционирования Запорожской АЭС. Также они обменялись мнениями по поводу функционирования "миссии по установлению фактов" в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.

Кроме того, Шойгу и Гутерреш обсудили инициативы ООН об упрощении экспорта российских продуктов питания и удобрений.

Теги: Сергей Шойгу, Антонио Гуттереш, Запорожская АЭС



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