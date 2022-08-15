16 Августа 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Глава Pfizer заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки

Глава американской фармацевтической компаний Pfizer Альберт Бурла получил положительный результат теста на COVID-19. До этого он четыре раза привился от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

Бурла выразил благодарность за то, что получил четыре дозы прививки Pfizer-BioNTech. По его словам, инфекция протекает легко, самочувствие хорошее, пишут "Известия".

Топ-менеджер находится на самоизоляции, он уверен в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Этот же препарат при лечении COVID-19 использовали врачи президента США Джо Байдена.

Теги: Pfizer, Альберт Бурла, коронавирус



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