Глава Pfizer заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки

Глава американской фармацевтической компаний Pfizer Альберт Бурла получил положительный результат теста на COVID-19. До этого он четыре раза привился от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech.

Бурла выразил благодарность за то, что получил четыре дозы прививки Pfizer-BioNTech. По его словам, инфекция протекает легко, самочувствие хорошее, пишут "Известия".

Топ-менеджер находится на самоизоляции, он уверен в скором выздоровлении, так как лечится препаратом Paxlovid. Этот же препарат при лечении COVID-19 использовали врачи президента США Джо Байдена.