IKEA завершила распродажу в России

Магазин IKEA завершил онлайн-распродажу в России.

"Мы завершили онлайн-продажу товаров для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны. Магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время", - говорится на сайте магазина.

Ранее стало известно, что IKEA возобновила работу офлайн-бистро в екатеринбургской "МЕГЕ". Причём в корнере шведского супермаркета можно купить не только продукты, но и, например, кухонную посуду.