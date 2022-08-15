15 Августа 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В ДНР трём наёмникам грозит смертная казнь

Трём иностранным наемникам из пятерых, судебное заседание по делам которых прошло в понедельник в ДНР, грозит смертная казнь.

"Суд обязан разъяснить, что обвинение Густавссону, Пребеге и Хардингу предусматривает высшую меру наказания", - сообщает ТАСС из зала суда.

Все пятеро иностранных наемников, которых судят в ДНР, не согласны с предъявленными обвинениями, но почти все готовы давать показания. Верховный суд ДНР допросил иностранных наёмников и свидетеля по их делу, исследовал письменные материалы дела. Верховный суд республики продолжит рассмотрение дел иностранных наемников в начале октября.

Теги: ДНР, суд, смерная казнь



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