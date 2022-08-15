В Тюменской области рассказали о финансовых деталях "Сотрудничества"

Власти Тюменской области рассказали, куда в этом году пошли деньги по программе "Сотрудничество".

На Ямале предусмотрены социальные выплаты на приобретение жилья для пенсионеров, переезжающих на постоянное жительство в южные районы Тюменской области. На 2022 г. на эти цели планируется направить 3 млрд руб. В результате приобрести жилье в Тюменской области смогут более 650 семей. Для жителей Югры предусмотрены субсидии на покупку жилья внутри автономного округа. Это также примерно 3 млрд руб.

Более 2 млрд руб. в 2022 г. в Югре решено направить на организацию оказания медпомощи в период распространения COVID-19. Ямал направил средства программы на оказание специализированной медпомощи жителям автономного округа в лечебных учреждениях Тюменской области. Строится участок автодороги Надым – Салехард, возводятся путепровод и транспортная развязка в Новом Уренгое, идёт реконструкция участков автомобильной дороги Сургут – Салехард.

"Сегодня механизм сотрудничества отработан и понятен. Мы гибко реагируем на все предложения. Главное, что программа выполняет основную задачу – реализация проектов, которые являются для нас общими и направлены на улучшение качества жизни на Ямале, в Югре и Тюменской области", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа "Сотрудничество" является своего рода продолжением трехстороннего договора между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, впервые подписанном ещё в 2004 г. губернаторами трёх регионов. Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий.