15 Августа 2022
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Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Ямала начал поездку по округу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов начал традиционную поездку по округу. Первым местом, которое он оценил, стала трасса Салехард – Надым.

"С учётом двух остановок, от Салехарда до Надыма доехал за пять часов, средняя скорость – 90 км/час. Без происшествий, все колёса целы. Сейчас в асфальте больше половины дороги – 176 км, в этом году уложим ещё 26. Несколько километров укрепили методом ресайклинга. Год наблюдали за тестовым участком. Результат хороший. Продолжаем практику на ещё 16 км. Поговорил с дорожниками. В будущем сезоне задействуем ещё один комплекс по ресайклингу. Это вдвое ускорит работы по укреплению полотна", - написал губернатор в своём Telegram-канале.

После он проверил ход дорожных работ в Надыме.

"В ремонте – первый и восьмой проезды. О них на прошлой поездке говорили надымчане. На первом заменили инженерные сети. Строители укладывают нижний слой основания. После ремонта здесь появятся велодорожки и тротуары. Подрядчик идёт по графику. На восьмом есть отставание. Дорожники проверили глубину залегания коммуникаций, нужно поднимать уровень полотна. Задача понятная. Времени на реализацию у строителей достаточно", - подытожил Артюхов.

Напомним, запущенную было в декабре 2020 г. трассу Салехард - Надым перекрыли уже в апреле 2021-го - её размыло растаявшим снегом. 1 октября 2021 г. движение по трассе запустили вновь.

Теги: Дмитрий Артюхов, поездка, Салехард - Надым



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