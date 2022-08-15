Массового производства Ил-96 не будет - ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) до сих пор обсуждает с "Аэрофлотом" возможность поставки самолетов Ил-96.

"По Ил-96 решение пока не принято, мы продолжаем с коллегами обсуждать вопрос. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с точки зрения рынка", — крайне туманно сказал глава ОАК Юрий Слюсарь журналистам.

"Если и будем делать [Ил-96], максимум 2-3 штуки в год", - приводит слова Слюсаря "Интерфакс".

В первые месяцы после начала военной спецоперации РФ на Украине о возможности восстановить производство Ил-96 говорил и глава Ростеха Сергей Чемезов, и на тот момент вице-премьер Юрий Борисов (теперь занимает пост главы Роскосмоса).

Самолеты были сняты с производства из-за низкой топливной эффективности, в которой Ил-96 с текущими двигателями проигрывает конкурентам из Boeing и Airbus.