15 Августа 2022
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саженцы, заморозки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся заморозков

В Тюменской области с 15 по 18 августа объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков, сообщили Накануне.RU в Обь-Иртышском гидрометцентре.

Сообщается, что заморозки пройдут "местами по югу Тюменской области". По прогнозам температура упадет до двух - семи градусов. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области отмечают, что из-за заморозков могут погибнуть сельхозкультуры.

Однако в Информационном центре правительства Тюменской области заявили, что "грядущие заморозки в Тюменской области не повлияют на сельхозкультуры".

"16-18 августа температура на территории региона может опуститься до минус трех в приземном слое. Это не окажет существенного влияния на урожай, выращиваемый в открытом грунте", - говорится в сообщении.

Тем не менее, в информационном центре посоветовали укрывать на ночь огурцы и помидоры, которые растут на улице.

Отметим, что в регионе уже стартовала уборка урожая зерновых, картофеля и овощей. Она началась в большинстве сельских районов Тюменской области. Урожай картофеля в регионе убран на площади 104 гектара (1% от посевных площадей). Урожайность – 358 центнеров с гектара. Уборка овощей проведена на 7% посевных площадей. Урожайность – 452 центнера с гектара.

Теги: заморозки, штормовое предупреждение, урожай



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