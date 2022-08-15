Москалькова обратилась к Краснову из-за рабочих "Мосводоканала", которым не оплатили работу в ЛНР

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём Telegram-канале высказалась о возможной невыплате зарплаты сотрудникам "Мосводоканала", которые восстанавливают инфраструктуру ЛНР.

"В связи с появившейся в СМИ информацией о невыплате зарплаты работникам "Мосводоканала", задействованным в восстановлении социальной инфраструктуры в ЛНР, направила обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести все необходимые проверки и при необходимости принять меры по восстановлению прав работников", - написала Москалькова.

Ранее в сети появилось соответствующее обращение работников предприятия к Владимиру Путину. Они говорили, что работают без договора. Сумму долга они не называли.