15 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске заведующую общежитием вуза заподозрили в мошенничестве

В Челябинске заведующую общежитием вуза подозревают в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Установлено, что подозреваемая фиктивно трудоустроила в общежитие на одну из должностей свою знакомую. Фактически она не работала, но за 1,5 года ей была начислена зарплата в размере более 300 тыс. рублей. Деньги переводились на карту знакомой, но при обыске эту карту нашли у подозреваемой. Деньги она тратила по своему усмотрению.

Знакомая знала о данной ситуации и согласилась на нее из личной заинтересованности, чтобы впоследствии оформить ипотечный кредит, для которого необходим трудовой стаж.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги: общежитие, мошенничество, уголовное дело,



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