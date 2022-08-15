Взрыв на рынке в Ереване: среди пропавших без вести есть россиянин

Среди 17 без вести пропавших после взрыва в ереванском ТЦ есть гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Армении.

ЧП на оптовом рынке "Сурмалу" произошло в воскресенье, 14 августа. По предварительным данным, взрыв произошел на одном из складов с фейерверками.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на ереванском рынке "Сурмалу" достигло шести, ранения получил 61 человек. Спасатели не используют тяжелую технику, так как под завалами могут находиться люди.