15 Августа 2022
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Армия и ВПК Украина
Самолет Су-57 (2022) | Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Су-57 показывает себя в СВО наилучшим образом, - глава "ОАК"

Истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны, участвуя в специальной военной операции на Украине.

"Самолёт Су-57 принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, его цитирует РИА Новости.

Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне изданию информированный источник.

Теги: Су-57, ОАК, Юрий Слюсамрь



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