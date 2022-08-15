Су-57 показывает себя в СВО наилучшим образом, - глава "ОАК"

Истребитель Су-57 показывает себя с наилучшей стороны, участвуя в специальной военной операции на Украине.

"Самолёт Су-57 принимает участие в специальной военной операции, показывает себя с наилучшей стороны. Слышал отзывы ВКС, министерства обороны, получаем обратную связь и гордимся тем, что самолёт сейчас уже находится на этапе серийного выпуска", - сообщил журналистам в кулуарах форума "Армия-2022" глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, его цитирует РИА Новости.

Россия применила в ходе спецоперации на Украине звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть, в рамках задачи по уничтожению объектов ПВО, рассказывал в июне изданию информированный источник.