15 Августа 2022
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граната, Росгвардия (2021) | Фото: rosguard.gov.ru

В Нижневартовске местный житель нашел гранату недалеко от реки Обь

Под Нижневартовском местный житель нашел у береговой линии реки Обь гранату. Боеприпас уничтожили сотрудники ОМОН управления Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Получив сообщение об инциденте, на место происшествия незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН "Сокол-Югра". При осмотре предмета было установлено, что находка является гранатой Ф-1 со следами сильной коррозии", - говорится в сообщении.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и впоследствии уничтожен на полигоне.

Теги: граната, Обь, Росгвардия



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