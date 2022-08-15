В Нижневартовске местный житель нашел гранату недалеко от реки Обь

Под Нижневартовском местный житель нашел у береговой линии реки Обь гранату. Боеприпас уничтожили сотрудники ОМОН управления Росгвардии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Получив сообщение об инциденте, на место происшествия незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН "Сокол-Югра". При осмотре предмета было установлено, что находка является гранатой Ф-1 со следами сильной коррозии", - говорится в сообщении.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и впоследствии уничтожен на полигоне.