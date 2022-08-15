15 Августа 2022
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Армия и ВПК В России
Танки Т-90 (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

В 2022 году Россия экспортировала оружия на 5,4 миллиарда долларов

Несмотря на военную спецоперацию Россия продолжает экспортировать оружие. С начала года за рубеж поставлено вооружений на $5,4 млрд, поставки на такую же сумму планируются до конца года, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Одновременно "Рособоронэкспорт" подписывает контракты - портфель заказов сегодня $52,9 млрд. Несмотря на СВО, несмотря на введенные санкции, мы продолжаем работать, и спрос на нашу технику продолжает быть устойчивым",- цитирует Михеева "Интерфакс".

Теги: экспорт, оружие, рособоронэкспорт



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