Возбуждено дело из-за нацистского приветствия подростков у памятника в Воронежской области

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбуждено после скандала с нацистским приветствием у памятника в Воронежской области, сообщает СУСК РФ по региону.

Фото двух девочек-подростков, которые стоят на фоне воинского мемориала, вытянув руку, появились ранее в соцсетях. Инцидент произошел в городе Калач.

Личности подростков установлены. Ими оказались 12- и 13-летние девочки, сообщило ГУМВД по Воронежской области.

Ранее тюменца, разместившего заявку с фотографией Адольфа Гитлера на официальном сайте акции "Бессмертный полк", приговорили к шести месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма.