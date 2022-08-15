На развязке Луганская - Объездная запустили движение транспорта

Сегодня в Екатеринбурге был наконец открыт первый съезд с развязки на пересечении Луганской и Объездной дороги. Протяженность объекта составляет 226 м, а площадь покрытия более 1,6 тыс. кв.м., сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Решение открыть именно этот участок не случайно - на него приходится самый большой трафик. Остальные работы планируется завершить осенью. К этому времени рабочие намерены закончить с укладкой нового асфальтобетонного покрытия, заменить выравнивающий и гидроизоляционный слои дороги, а также восстановить защиту несущих конструкций.

После этого движение будет запущено сразу по всем съездам.

Напомним, что еще в июне прямое движение по развязке планировали открыть 1 августа, а развязку со всеми съездами откроют к сентябрю.