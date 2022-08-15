Новый тренер "Урала" заявил, что команде нужно усиление

Новый главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Виктор Гончаренко заявил, что его команде необходимо усиление.

Напомним, сегодня клуб объявил о возвращении Гончаренко на пост наставника. В 2015 году белорусский специалист уже работал в Екатеринбурге и покинул его при загадочных обстоятельствах. Тогда в "Урале" заявили, что произошло некое "расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба".

Как рассказал сегодня тренер в интервью пресс-службе "Урала", ему уже не терпится приступить к работе. Напомним, Виктор Гончаренко находился без команды после увольнения из "Краснодара" зимой этого года.

Также наставник заявил, что пока в России открыто трансферное окно, нужно посмотреть, кого из игроков можно пригласить в "Урал".

"Понятно, что тренерская работа должна вестись каждодневно, чтобы улучшить команду. С тренерской стороны эта работа очень важная, и не менее важно приглашение новых футболистов, чтобы усилить команду", - отметил Виктор Гончаренко.

В данный момент уральский клуб занимает последнее место в чемпионате России. Это привело к отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Первое очко команде удалось заработать лишь в пятом туре, сыграв нулевую ничью на выезде с воронежским "Факелом".

Первый матч при Гончаренко "Урал" проведет дома 20 августа. Соперником будет "Пари НН".