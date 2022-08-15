Новый тренер "Урала" заявил, что команде нужно усиление

15 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Запорожскую АЭС придется законсервировать

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт Свердловская область
тренировка, футбол, ФК Урал (2016) | Фото: Накануне.RU

Новый тренер "Урала" заявил, что команде нужно усиление

Новый главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Виктор Гончаренко заявил, что его команде необходимо усиление.
Читайте также:

Напомним, сегодня клуб объявил о возвращении Гончаренко на пост наставника. В 2015 году белорусский специалист уже работал в Екатеринбурге и покинул его при загадочных обстоятельствах. Тогда в "Урале" заявили, что произошло некое "расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба".

Как рассказал сегодня тренер в интервью пресс-службе "Урала", ему уже не терпится приступить к работе. Напомним, Виктор Гончаренко находился без команды после увольнения из "Краснодара" зимой этого года.

Также наставник заявил, что пока в России открыто трансферное окно, нужно посмотреть, кого из игроков можно пригласить в "Урал".

"Понятно, что тренерская работа должна вестись каждодневно, чтобы улучшить команду. С тренерской стороны эта работа очень важная, и не менее важно приглашение новых футболистов, чтобы усилить команду", - отметил Виктор Гончаренко.

В данный момент уральский клуб занимает последнее место в чемпионате России. Это привело к отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера. Первое очко команде удалось заработать лишь в пятом туре, сыграв нулевую ничью на выезде с воронежским "Факелом".

Первый матч при Гончаренко "Урал" проведет дома 20 августа. Соперником будет "Пари НН".

Теги: Гончаренко, тренер, усиление, Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2022 13:45 Мск Белорусский тренер Виктор Гончаренко снова возглавил ФК "Урал"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети