Андрей Трубецкой поделился с "Лидерами строительной отрасли" опытом Сургутского района

Структура Минстроя России компания "РосКапСтрой" провела в Югре финал Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли" 2022. Участие в нем приняли 114 менеджеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургутского района.

Конкурс состоялся второй раз. В прошлом году финал организовали в Саранске. Федеральные организаторы позиционируют площадку Всероссийского конкурса как действенный механизм развития сферы. Было отмечено, что на площадке нет деления на муниципальные, региональные и федеральные вопросы и благодаря конкурсу проблема муниципального характера может решиться за счет изменений на федеральном уровне.

Впервые заявки на участие подали представители Донбасса и Республики Беларусь. Участником пленарного заседания стал глава района Андрей Трубецкой. Он поделился опытом развития стройотрасли возглавляемого им муниципалитета.

"Строительная отрасль - становый хребет экономики государства, лидер по мультипликативному влиянию. Одно рабочее место в строительной отрасли создает до 9 рабочих мест в других отраслях. В Югре строят, много строят, потребность в профессиональных кадрах очень высокая. Профессионалы, которые участвуют в этом конкурсе, будут востребованы на территории Югры и Сургутского района", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

За последние пять лет в Сургутском районе введено в эксплуатацию 310,2 тысячи квадратных метров жилья, что больше запланированного показателя на 25,9 %. С начала года по программе переселения в Сургутском районе снесли 21 расселенный аварийный дом. До конца года будут снесены еще 18 ветхих зданий. Также в этом году власти муниципалитета обеспечат жильем льготную категорию жителей – 36 детей-сирот.

По вводу жилья и переселению аварийного жилищного фонда Сургутский район - лидер среди муниципалитетов Югры. Из запланированных на 2022 год 60 тысяч квадратов жилья сдано в эксплуатацию 39 тысяч, это 65% от годового плана.

"Любой глава муниципалитета сегодня не меньший строитель, чем мы. Сургутский район - самый насыщенный нефтью муниципалитет в России. Связка очень важна: региональный, муниципальный и федеральный уровень. Мы поддерживаем район. Команда Андрея Александровича с задачами справляется. Это один из крепчайших руководителей. Пример по всем муниципальным образованиям России", – сказал заместитель губернатора ХМАО-Югры Азат Ислаев.