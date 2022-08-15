У нашей страны много союзников, они не прогибаются перед так называемым гегемоном, - Путин

Президент России Владимир Путин открыл форум "Армия-2022" в Москве. в рамках форума пройдет выставка, Армейские игры, Антифашистский конгресс.

В приветственной речи первым делом Путин сказал о военной спецоперации. "Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг. Сражаются за Россию, за мирную жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи. Шаг за шагом освобождают землю Донбасса!" – заявил Путин.

Глава государства сказал: "У нашей страны много союзников, партнеров, это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном. Их лидеры проявляют настоящие мужские качества и не прогибаются. У нас доверительные отношения с государствами Латинской Америки, Азии, Африки, готовы предложить им самые современные образцы техники, которые ценятся во всем мире за надежность, качество, высокую эффективность".

Путин нахваливал российскую военную технику, представленную на выставке: "Многие образцы техники на годы и десятилетия опережают зарубежные разработки, превосходят их по ТТХ".

Наконец, он пригласил союзников провести совместные военные учения.