15 Августа 2022
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Тольятти, указатель (2022) | Фото: Накануне.RU

"АвтоВАЗ" вновь будет выпускать Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил производство внедорожника Lada Niva Travel. Сегодня началась сборка автомобилей 2022 модельного года, сообщает предприятие.
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В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система Эра-Глонасс с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

Цены и комплектации будут объявлены дополнительно.

Теги: АвтоВАЗ, Niva Travel



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